Getuigen gezocht van afvaldump in Wezep

WEZEP - Handhavers van de gemeente Oldebroek troffen afgelopen maandagmorgen een grote hoeveelheid gestort afval aan op de parkeerplaats van de Wezepsche heide aan de Hessenweg in Wezep. Het afval is daar afgelopen weekend gestort.

Uit onderzoek is gebleken dat dit afval vermoedelijk afkomstig is van een inwoner uit Oldebroek. Men is op zoek naar getuigen die mogelijk weten van wie dit afval afkomstig is. Heeft u tips? Dan kunt u contact opnemen met de handhavers van de gemeente Oldebroek via 0525638200 (elke werkdag tussen 08.30 uur en 16.30 uur) of via e-mail gemeente@oldebroek.nl