Herinrichting Oenenburgweg van start

NUNSPEET - De herinrichting van de Oenenburgweg gaat beginnen. Vanaf maandag 26 februari worden er bomen gekapt langs de Oenenburgweg. De kruinen worden uit de bomen gezaagd en in een later stadium worden de stammen gekapt.

De verwachting is dat er begin april gestart kan worden met civieltechnische werkzaamheden.Dit houdt in dat de Oenenburgweg, het gedeelte tussen de Eperweg en Oosteinderweg, in fasen wordt opgebroken en dat er een infiltratieriool wordt aangelegd. Daarna wordt de nieuwe verharding aangebracht. In het najaar worden er nieuwe bomen en begroeiing aangeplant.