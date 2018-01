Demonstratie tegen De Knorhof 2.0

MAURIK - Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering in Maurik wordt dinsdagavond gedemonstreerd tegen eventuele nieuwbouwplannen voor de Knorhof in Erichem. De megastal werd juli vorig jaar door brand verwoest. Ruim 20.000 varkens kwamen daarbij om het leven.

De gemeenteraad van Buren praat dinsdagavond over de mogelijke komst van een nieuw varkensbedrijf van de omstreden varkenshouder Straathof. Een vergunning is nog niet aangevraagd door de varkenshouder en wat de Partij voor de Dieren betreft zal het zover ook niet komen. De partij dient een aantal moties in om de komst van een nieuw varkensbedrijf van Straathof in de gemeente Buren tegen te houden.

Dierenwelzijn

De varkenshouder is omstreden, omdat hij regels voor het milieu en dierenwelzijn aan zijn laars zou lappen. In Duitsland kreeg Straathof eerder al een beroepsverbod, nadat bij een inval bleek dat de dieren zeer slecht werden behandeld.

Animal Rights

De demonstratie voorafgaand aan de raadsvergadering van Buren wordt georganiseerd door Animal Rights en Burning Souls. Directeur Robert Molenaar van Animal Rights verwacht dat er zo'n 150 demonstranten uit het hele land naar Maurik zullen komen. De demonstratie begint om 18.30 uur.

Zie ook: