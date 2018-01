Restaurant zet foto inbreker op Facebook

NUNSPEET - Een nog onbekende man heeft in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken bij Herberg Nuwenspete in Nunspeet. Het restaurant heeft een foto van de dader op Facebook gezet in de hoop dat iemand hem herkent.

Voor Herberg Nuwenspete is de inbraak extra zuur omdat het restaurant nog geen twee maanden open is. 'Vandaag zijn we wel erg geschrokken. Na een geweldige start met veel waardering van u allemaal werden we 's nachts onverwachts geconfronteerd met het nieuws dat er was ingebroken in onze mooie herberg', schrijft het restaurant op zijn Facebookpagina.

Veel schade

'Gelukkig was er niemand aanwezig en hadden we alleen heel veel materiële schade. Dankzij de inzet van ons topteam kunnen we woensdag gelukkig weer open. Wij hopen dat deze meneer spijt krijgt en onze spullen terug komt brengen', aldus Herberg Nuwenspete.

De inbreker is in de keuken van het restaurant vastgelegd op bewakingsbeeld. Klik hier voor een screenshot waarop het gezicht van de man is te zien.