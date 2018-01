Makkelijker stemmen in een mobiele stembus

ARNHEM - Er komt een mobiele stembus bij de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem op 21 maart. Het college van B&W heeft een voorstel van D66 overgenomen. Zo moet het makkelijker worden om te stemmen.

Voor sommige Arnhemmers is het moeilijk of zelfs onmogelijk om zelf naar het stembureau te gaan. Ook veel jongeren die voor de eerste keer mogen stemmen, weten vaak niet de weg naar het stembureau te vinden. Om hier een oplossing voor te bieden en zo meer mensen naar de stembus te krijgen vroeg D66 in december om bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een mobiele stembus door Arnhem te laten rijden.

Het mobiele stembureau komt bijvoorbeeld bij zorgcentra en scholen. In Zaltbommel was vorig jaar al een mobiel stembureau in een Britse dubbeldekker.

Vorig jaar trok BNN'er Tim Hofman al rond met een mobiele stembus om met name jongeren over te halen om te gaan stemmen.

