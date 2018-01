Deel dit artikel:











Ede maakt zich op voor waterpolowedstrijd Foto: Omroep Gelderland

EDE - Ede maakt zich op voor de waterpolointerland Nederland tegen Spanje. De dames nemen het dinsdagavond in Zwembad de Peppel op tegen de vice-wereldkampioen Spanje. Dat is te merken in het centrum van Ede.

De afgelopen week zijn door leden van de Edese waterpolovereniging Polar Bears op veel plaatsen in Ede posters in winkeletalages gehangen, bij de andere ondernemers werden kleine waterpoloballen in de zaak gelegd. Het doel is om meer aandacht te vragen voor de waterpolosport en dat lijkt gelukt. In het zwembad zijn extra tribunes geplaatst voor de World League-wedstrijd en alle kaarten zijn uitverkocht. Er kunnen dinsdagavond 600 toeschouwers in Zwembad de Peppel. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl