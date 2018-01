Speciaal voor carnaval: groene Bossche bol met alcohol

KERKDRIEL - De Bossche bol komt uiteraard uit Den Bosch, Oeteldonk in carnavalstijd. Maar de Oetelbol komt uit Kerkdriel: een Bossche bol in een groen laagje, gevuld met slagroom en de likeur Boswandeling.

De Oetelbol wordt gemaakt door Bakkerij Van Leeuwen in Kerkdriel. Daar loopt het storm, laat een medewerkster weten: 'Mensen komen speciaal hiernaar toe om ernaar te vragen. We verkopen ze vanaf vandaag (dinsdag, red.) tot carnaval.'

Vorig jaar verkocht de bakkerij Flügel-vlaai: 'Maar bij de Oetelbol loopt de verkoop veel hoger op.'

Omroep Brabant ging naar Kerkdriel om de Oetelbol te proeven (tekst gaat verder onder de video):

Dronken word je er niet van

'We proberen ieder jaar iets leuks met alcohol te verzinnen met carnaval', vertelt Jannie van Leeuwen, de vrouw van de bakker. Dronken word je niet van de Oetelbol. 'Dan moet je er wel veel van eten. Hoeveel procent alcohol het is weet ik niet, het is zo'n een vierde deel ten opzichte van de slagroom.'