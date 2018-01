Operatie Lisanne Spaander goed gelukt, 'maar het blijft spannend'

HARDERWIJK - De operatie van zangeres Lisanne Spaander uit Harderwijk is maandagmiddag 'goed gelukt'. Dat laat ze weten op haar website.

Bij Lisanne werd in november opnieuw botkanker ontdekt. Het was dezelfde tumor als drie jaar geleden: Ewing-sarcoom.

'Het botje is opgestuurd voor onderzoek. Ze gaan het botje eerst chemisch ontkalken, dat duurt wel drie weken. Daarna onderzoeken ze of er nog tumorcellen inzaten en zo ja, of het er minder waren dan voor de chemokuren. We moeten dus nog even wachten op het resultaat van het onderzoek, waarbij ook wordt gekeken of de snijranden van het bot schoon zijn. Het blijft voorlopig nog even spannend!', aldus Lisanne.

Als alles goed gaat, mag ze donderdag naar huis.

Maandagavond was in Dronten een benefietconcert voor Lisanne Spaander. Het was een initiatief van een koorgenoot van musicalkoor No Nonsense in Harderwijk, waar Lisanne bij zingt.

