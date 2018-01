Deel dit artikel:











Van Vleuten tweede in Australië na lange achtervolging Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Wielrenster Annemiek van Vleuten is dinsdag tweede geworden in de eerste etappe van de Women's Herald Sun Tour in Australië. De 35-jarige Wageningse moest acht seconden toegeven op de Australische Brodie Chapman.

'Ik dacht dat het ging lukken. Dat was ook mijn doel, winnen', zei Van Vleuten na de finish. 'Ik wist niet dat er een groep vooruit was. Ik haalde er eentje in, maar er reed nog iemand voor. Ik kwam dichtbij. Ik heb helemaal alles gegeven.' 'Morgen is de tijdrit, maar vandaag had ik al een tijdrit van 20 kilometer', lachte Van Vleuten. Woensdag moet ze in een tijdrit van 1,6 kilometer 12 seconden goedmaken op klassementsleidster Chapman.