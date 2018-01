'Fantastische hulp van de brandweer'; ondergelopen Watermuseum weer open

ARNHEM - Het ondergelopen Nederlands Watermuseum in Arnhem gaat deze dinsdag weer open. Het museum moest zondag de deuren sluiten na het knappen van een waterleiding. Een laag water stroomde het museum binnen.

'We hebben fantastische hulp gekregen van de mensen van de brandweer', vertelt directeur Jos van den Mosselaar van het Nederlands Watermuseum. 'Als die er niet was geweest, hadden we vandaag niet open gekund. Gisteren is alles opgeruimd.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Van den Mosselaar:

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat uitgerekend het Watermuseum te kampen had met wateroverlast. Het museum is het laagst gelegen ten opzichte van de omgeving. In 2014 was er een overstroming door regenbuien.

'En vorige week bijna aan de achterkant. Daar loopt de Jansbeek. Door de hoeveelheid regenwater was die heel hoog. Mensen van het waterschap hebben de stand in de beek verlaagd', blikt Van den Mosselaar terug.

Schade nog onbekend

Hoe groot de schade is, weet de directeur nog niet: 'We moeten dat nog uitrekenen. Sommige dingen zie je achteraf pas. Het Grand Café heeft omzetverlies. En zondag is normaal de beste weekenddag. Maar ten opzichte van 2014 valt het mee.'

De directeur kan het toch wel relativeren. 'Ik ga morgen naar Zeeland voor de herdenking van de Watersnoodramp. Dat is 65 jaar geleden. Vrijdag komt een ooggetuige van die ramp naar Arnhem om schoolklassen te vertellen over wat er gebeurd is in die tijd.'

Naamsbekendheid

Van den Mosselaar ziet ook nog iets positiefs aan de wateroverlast: 'Het levert veel publiciteit en dus naamsbekendheid op.'

Zie ook: Watermuseum onder water