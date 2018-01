Deel dit artikel:











Brand verwoest vrijstaande woning in Apeldoorn Foto: John Stevens

APELDOORN - In een vrijstaande woning aan de Deventerstraat in Apeldoorn heeft in de nacht van maandag op dinsdag een brand gewoed. Het huis is grotendeels verwoest.

Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. De brand ontstond op de begane grond en sloeg daarna door naar de eerste verdieping. Daarna sloegen de vlammen uit het dak. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl