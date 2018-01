Bewoners zijn inbraken zat en beginnen buurtwacht

Renzo Kok vond dat er genoeg auto's waren opengebroken en besloot er wat aan te doen. Als beheerder van de WhatsAppgroep De Vaarst wist hij genoeg mensen te mobiliseren voor nachtelijke patrouilles.

'Samen sta je sterk'

'Officieel is het een taak van de politie, maar ik snap dat ze niet alles alleen kunnen. Dus samen sta je sterk. Wij observeren alleen maar en als we iets verdachts zien melden we dat bij de politie', legt Kok uit. Hij denkt dat er vooral inbrekers uit Oost-Europa actief zijn in de wijken.

Verslaggever Vera Eisink ging met de buurtwacht mee:

In eerste instantie lopen de buurtwachters om de week één nacht in hun wijk. Als er meer aanmeldingen komen, wordt dat aantal opgevoerd. Hun taak is vooral signaleren en alarmeren.

Buurtwacht al 6 jaar een succes

Iets verderop boekt de buurtwacht in de wijken De Burgt en Veller al zes jaar succes. Volgens Ruben Karrenbeld is de criminaliteit in hun wijken afgenomen. 'Je ziet dat de criminaliteit zich verplaatst als we veel rondes maken.'

Met ongeveer 20 vrijwilligers houden ze 's nachts een oogje in het zeil in hun wijk. In principe lopen zij op woensdagnacht en in het weekend, al kondigen ze rondes niet aan.

De buurtwacht wordt ondersteund door de politie. 'We krijgen een telefoontje van de politie wanneer hun analisten denken dat er een verhoogd risico is op inbraken, bijvoorbeeld als er recentelijk een inbraak is geweest', legt Karrenbeld uit.

Inbraken met 60 procent gedaald

De gemeente Barneveld is blij met de burgerwachtteams. Volgens burgemeester Asje van Dijk is het aantal inbraken in De Burgt en Veller met zo'n 60 procent gedaald. 'Daarvoor liep het de spuigaten uit. Mensen voelden zich er onveilig door.'

Burgemeester Asje van Dijk over de buurtwacht:

Hij erkent dat het een taak is van de politie om het aantal inbraken terug te brengen, maar benadrukt dat de politie het niet alleen kan. 'Extra surveillanceauto's leveren niet veel op in zo'n grote buurt, want het inbrekersgilde is overal. Als je met elkaar de schouders eronder zet en die extra ogen weet te mobiliseren dan komen er ook aanhoudingen.'

Nauwe samenwerking met politie

Initiatiefnemer Renzo Kok heeft in de aanloop nauw samengewerkt met de politie. Ook zijn er informatieavonden gegeven voor geïnteresseerde burgers, zegt Doriene Blotenburg, waarnemend wijkagent Noord en Oost Barneveld. De politie in Barneveld juicht de samenwerking met de Buurtwacht toe. 'Boeven vangen doe je niet alleen', zegt Blotenburg. 'Zonder meldingen weet de politie ook niet waar op dat moment een strafbaar feit gepleegd wordt of waar op dat moment overlast is. Niet alleen de Buurtwacht is een goed initiatief, ook de What’s app-groepen hebben in het verleden hun vruchten afgeworpen.'

Exacte cijfers zijn volgens de wijkagente niet te duiden omdat dergelijke initiatieven preventief werken. Blotenburg: 'Criminologisch neemt criminaliteit af als de pakkans toeneemt. En dat is hier zeker het geval. Een mooi effect van deze groepen is dat ook de sociale betrokkenheid toeneemt in de wijk. In iedere omgeving zo ook in dunbevolkte -en plattelandsgebieden, kunnen wijken, buurten en buren op deze manier met elkaar in verbinding zijn op het thema veiligheid. Iedere bijdrage is er één.'