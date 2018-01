Pizzabezorger Jesper overmeestert dreigende en agressieve man

DOETINCHEM - Pizzabezorger Jesper Peeters heeft zondag in Doetinchem een man overmeesterd die even daarvoor een meisje probeerde te slaan en van haar scooter wilde beroven. De politie heeft de verdachte, een 25-jarige Doetinchemmer, gearresteerd.

Peeters moest de man 'wel 20 minuten' in bedwang houden. 'De politie bleek achteraf uit een ander dorp te moeten komen, daardoor deden ze er wat langer over', vertelt de pizzabezorger. 'Ik pakte zijn beide armen en ben op zijn rug gaan zitten. Ik heb gewoon gedaan wat voor mijn gevoel klopte.'

Ik dacht toen al: wat een gek Jesper Peeters

'Voordat ik mijn pizza's had afgeleverd kwam ik hem al tegen. Ik heb een brede bak achter op mijn fiets zitten, en toen ik er langs wilde ging hij op het fietspad niet voor mij aan de kant. Nadat ik 'm voorbij was keek ik even achterom en dacht ik al: wat een gek. Hij liep er zwalkend overheen.'

Man probeerde meisje te slaan

Jesper kwam de man samen met een kompaan tegen op de terugweg. De twee stonden bij een meisje en iets klopte er niet volgens de bezorger. 'Ik vertrouwde de situatie niet helemaal en ben naar het meisje toe gefietst en vroeg of alles goed was. 'Hij probeerde mij te slaan en wilde mijn scooter hebben', zei het meisje tegen mij. Ze was eerst erg boos en geschrokken.'

Jesper zag dat de man zo de weg opliep waardoor een auto vol op de rem moest. 'Dit is te gek voor woorden dacht ik, dit kan echt niet. Uiteindelijk heb ik hem kunnen vloeren bij het voetgangersgebied.'