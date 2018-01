Deel dit artikel:











Even wennen: dinsdag zonnig en droog Foto: Pexels

ARNHEM - Waar is de zon?, vroeg Willeke Alberti zich in 1994 al af. Het is behelpen dezer dagen. Maar goed nieuws: dinsdag laat-ie zich weer even zien.

'Het is dan prachtig weer in Gelderland: veel zon en een paar vriendelijke wolkjes', weet weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup. 'Dat hebben we een tijd niet gezien dat mooie weer.' Het wordt 7 à 8 graden. Maar helaas, het is van korte duur. Woensdag valt er alweer regen en er staat een stevige wind, zegt Van den Berg. 'Donderdag wordt het guur, met een paar buien. Misschien eentje met hagel of heel natte sneeuw. De dagen erna ook bewolkt weer, met af en toe regen.' Het wordt een graad of 8, daarna wordt het iets kouder. Zie ook: Het weerpraatje Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl