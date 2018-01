Minister over keuringsartsrel: gemeente moet geen druk zetten op arts

BEMMEL - Minister Bruins (VVD) van Volksgezondheid vindt dat gemeenten geen druk moeten uitoefenen op keuringsartsen, om zo te kunnen besparen op zorgkosten. Dat laat hij weten na Kamervragen, die gesteld zijn naar aanleiding van een situatie in de gemeente Lingewaard.

Daar schreef een keuringsarts een medisch rapport over een inwoonster van de gemeente Lingewaard. Daarin adviseerde hij de gemeente om voor de vrouw, die in een rolstoel zit, onder meer een aanrecht aan te schaffen. Maar nadat de gemeente inzage kreeg in de rapportage, is de arts naar eigen zeggen onder druk gezet door de gemeente om het aan te passen.

In dat definitieve rapport werden de voorzieningen die door de gemeente betaald hadden moeten worden, afgewezen. De zaak kwam aan het licht toen de vrouw het eerste rapport wist te bemachtigen. Dat veroorzaakte veel politieke ophef in de gemeente.

Aan de wet houden

Minister Bruins zegt dat iedere gemeente zich aan de wet moet houden en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En dat niet de kosten doorslaggevend moeten zijn voor een gemeente, maar de bijdrage aan de zelfredzaamheid van inwoners.

Bruins wil verder niet op de kwestie ingaan, omdat de bestuursrechter zich over deze zaak gaat buigen.

Lees hier de Kamervragen van Kamerlid Hijink (SP) en de antwoorden van minister Bruins

