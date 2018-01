Nog steeds zorgen over vliegroutes ondanks gesprekken met ministerie

APELDOORN - Gemeenten, actievoerders en de provincie Gelderland zijn ook na het bezoek van hoge ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezorgd over de gevolgen van de nieuwe vliegroutes voor Lelystad Airport.

Het bezoek was gepland voor minister Van Nieuwenhuizen die daarmee wilde werken aan het geschonden vertrouwen in de regio. Zij moest vanwege ziekte verstek laten gaan. Haar hoogste ambtenaar op het dossier Jan Hendrik Dronkers kwam in haar plaats. 'Ik snap de zorgen en het is ook goed om die zorgen te uiten', reageerde hij na afloop aan het bezoek in Wezep voor de camera van de lokale omroep.

De top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezocht maandag Apeldoorn, Wezep, Zwolle en Lelystad. Ze praten met bestuurders, politici en inwoners over Lelystad Airport en de geplande vliegroutes. Bewoners uit Gelderland en Overijssel zijn bezorgd dat de vliegroutes geluidsoverlast veroorzaken en gezondheidsschade.

'Uiteindelijk moet er iets gedaan worden met onze zorgen.' wethouder Apeldoorn Detlev Cziesso

Wethouder Detlev Cziesso van Apeldoorn waardeert het initiatief van het ministerie om langs te komen, maar laat weten: 'Uiteindelijk moet er iets gedaan worden met onze zorgen. Wat ons betreft wordt Airport Lelystad tot nader order uitgesteld.'

Gedeputeerde Josan Meijers was namens de provincie Gelderland bij de gesprekken aanwezig. 'Het was een goede eerste stap, maar wel een eerste stap.'

'Het was geen inhoudelijk gesprek en we moeten er wel bovenop blijven zitten', zegt Meijers. 'Want de problemen die we hebben aangekaart zoals de dubbele routes boven Ede, het hoger vliegen en de herindeling van het luchtruim. We krijgen geen signalen dat het is opgelost.'

Geen gerommel in de marge

Robert Tieskens schoof voor Stichting Red de Veluwe aan in Apeldoorn. Net als bij de andere afspraken mochten een aantal bewoners aanschuiven om hun verhaal te doen. 'We hebben nogmaals benadrukt dat de routes veel hoger moeten.'

In de huidige plannen wordt uitgegaan van een minimale vlieghoogte van 1800 tot 2700 meter boven de Veluwe. 'Voor ons is een vlieghoogte van 6 kilometer acceptabel boven de Veluwe. Als dat niet kan, dan moet Lelystad Airport niet uitbreiden', zegt Tieskens.

Volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek zijn er duidelijk intenties uitgesproken. 'Het ministerie wil duidelijke verbeteringen. Geen gerommel in de marge met hier en daar wat verbeteringen.'