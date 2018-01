Kluitjesvoetbal met verkiezingsborden moet niet

NIJMEGEN - Zeven van de tien verkiezingsborden in of rond het centrum neerzetten. Da's niet zo handig bedacht vinden ze bij de Socialistische Partij in Nijmegen. Die borden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zouden beter verspreid moeten worden over de wijken.

'Van de tien borden die geplaatst worden, staan er zeven in of rond het centrum en één in Oost. Verder staat er één in Lent en één in Dukenburg', zegt gemeenteraadslid Yurre Wieken.

Twee derde in één deel van de stad

'Elders in de stad, bijvoorbeeld Nijmegen-West en Zuid, staan er helemaal geen', zegt Wieken. 'De verkiezingen zijn voor iedere wijk in Nijmegen even belangrijk, dus ik verwacht ook dat de gemeente ze in iedere wijk even sterk promoot. Nu staat meer dan twee derde in één gedeelte van de stad.'

Juist geen op plekken met lage opkomst

Wieken reageert daarmee op de bekendmaking van de locaties van de borden: 'Juist in bijvoorbeeld Dukenburg, Lindenholt en Zuid ligt de opkomst vaak onder het gemiddelde voor de gemeente.' Uit een recente inwonerspeiling blijkt ook dat in deze stadsdelen er minder mensen zijn die aangeven dat ze zeker weten dat ze gaan stemmen op 21 maart.

'Nu zijn er ook nog eens hele delen van de stad waar geen enkel bord staat', gaat Wieken verder. 'Dat moet de volgende keer wat ons betreft echt anders – iedere stem is even belangrijk, niet alleen maar de stemmen in het centrum.'

Zie ook: 'Ga toch stemmen! Vrijheid niet zo vanzelfsprekend als het lijkt'