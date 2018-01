Deel dit artikel:











Carnavalsoptocht Arnhem via andere route Foto: carnavalsoptochtarnhem.nl

ARNHEM - Voor het eerst in jaren is de route van de carnavalsoptocht in Arnhem dit jaar aangepast.

Gerard Smit van de organisatie: 'In voorgaande jaren leverden onder meer geparkeerde auto's en korte bochten problemen op waardoor er soms auto's moesten worden weggesleept en er vertraging ontstond.' Daarom worden enkele straten niet meer aangedaan. De nieuwe route: Start Monnikensteeg – Rosendaalseweg – Huijgenslaan – Prümelaan – Velperweg – Raapopseweg – Vijverlaan – J.P Heijestraat – Hommelseweg – Agnietenstraat – Oogststraat – Klarendalseweg – Hoflaan – Velperweg – Steenstraat – Velperplein – Musis. De bonte stoet vertrekt zondag 11 februari om 13.11 uur en komt rond 15.30 uur aan bij Musis.