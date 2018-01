De Graafschap huurt vleugelspits Tarik Tissoudali

DOETINCHEM - De Graafschap heeft Tarik Tissoudali gehuurd van het Franse Le Havre. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe bij eredivisieclub VVV Venlo.

De 24-jarige Amsterdammer met Marokkaanse roots is eigendom van het Franse Le Havre. Bij die club ligt hij nog vast tot medio 2020. Tot nu toe is dat avontuur echter geen succes geworden.

Uitblinken bij Telstar

Tissoudali blonk wel regelmatig uit toen hij nog speelde voor Telstar. Daar kwam hij in 2014 terecht. De linksbuiten scoorde in 39 wedstrijden 19 keer en speelde uiteindelijk twee seizoenen in Velsen-Zuid. Ook speelde de aanvaller voor Cambuur Leeuwarden.

Uit selectie

Bij VVV kon Tissoudali moeilijk omgaan met zijn reserverol. Eind november werd hij zelfs door trainer Maurice Steijn uit de selectie gezet samen met Nijmegenaar Mink Peeters die door de Venlose club gehuurd werd van Real Madrid.

Vrije rol vanaf links

Trainer Henk de Jong is in zijn nopjes met de nieuwe speler. 'Echt een fantastisch ventje. Hij wilde heel graag naar ons toe en is duidelijk gebrand. We hebben een goed gesprek met elkaar gehad. Een leuke gast. En hij kan zo goed voetballen', aldus De Jong die een vrije rol op de linkerflank in gedachten heeft voor Tissoudali.

De nieuwe aanwinst van De Graafschap, dat vrijdag met 3-1 won van MVV, traint morgen (dinsdag) voor het eerst mee met de selectie.