Directeur Orpheus na 6,5 jaar weg

APELDOORN - Meta Neeleman stopt na 6,5 jaar als directeur van Theater Orpheus in Apeldoorn. Ze wordt directeur-bestuurder bij KNGF Geleidehonden in Amstelveen.

Voorzitter Roy Lantain van de Raad van Commissarissen is in een persbericht vol lof over Neeleman. Hij spreekt van 'een groot verlies'.

Volgens Lantain heeft Neeleman met veel succes gewerkt aan een stabiele financiële basis. 'Inmiddels is het eigen vermogen aangezuiverd; en de groei zet door. Op cultureel vlak investeerde Meta Neeleman in zowel grote, opvallende producties, als ook in kleinezaalproducties en specifieke programmering voor Apeldoornse doelgroepen.'