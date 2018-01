De Wildt lijsttrekker Dorpslijst Horssen

DRUTEN - Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is Gérard de Wildt lijsttrekker voor Dorpslijst Horssen. De Wildt is fractievoorzitter en op dit moment het enige raadslid van Dorpslijst Horssen.

Hij heeft inmiddels acht jaar ervaring in de gemeenteraad van Druten en hij wil graag een tweede raadszetel voor zijn partij verwerven.

De speerpunten in het beleid zijn de leefbaarheid van Druten in het algemeen en die van Horssen in het bijzonder. Dit betekent snel beginnen met het bouwen van nieuwe woningen in Horssen, verbeteren van de veiligheid van de Rijdt en het creëren van een Dorpsplein bij De Horst.