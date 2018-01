Criminelen slaan toe: koopje blijkt oplichterij

ANGEREN - Een pintransactie die naderhand de reinste oplichterij blijkt te zijn. Het overkwam een man in Angeren. Ook een vrouw in Laag-Soeren werd gedupeerd door oplichters en op een parkeerplaats langs de snelweg is gepoogd om iemand geld afhandig te maken.

Volgens de politie zijn er veel overeenkomsten tussen de verschillende zaken. Zo is er in alle gevallen een Mercedes Vito bij betrokken en wordt er gereedschap tegen een zacht prijsje aangeboden. Om die reden besteedt Bureau GLD woensdagavond aandacht aan de zaak.

(de tekst gaat verder onder de video)

Bij het slachtoffer in Angeren werd een aggregaat aangeboden: voor 100 euro. De man had dat net nodig en pinde dat bedrag bij de oplichters. Toen hij eenmaal binnen in zijn huis was, kwam hij tot de ontdekking dat er veel meer was afgeschreven: Ruim boven de 1000 euro. Het demente slachtoffer in Laag-Soeren dacht ook een goede deal te hebben gesloten, ook zij raakte veel geld kwijt: 1200 euro.

Bij het derde geval werd langs de A28 tussen Zwolle en Harderwijk gereedschap aangeboden, met het verhaal dat alleen de btw betaald hoefde te worden. De bestuurder vertrouwde het niet, sloeg het aanbod af, maar maakte wel melding van het aangeboden goed.

Of er daadwerkelijk een verband is tussen de zaken wordt door de politie onderzocht. De politie waarschuwt in de uitzending voor deze praktijken en roept mensen die ook benaderd zijn op om zich te melden.