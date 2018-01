Belofte maakt schuld: directeur Amphion gaat het water in

DOETINCHEM - Belofte maakt schuld, weet ook Charles Droste van Schouwburg Amphion in Doetinchem. Maandagochtend vertelde de directeur op Radio Gelderland dat wanneer het Doetinchemse theater er met de eerste prijs vandoor zou gaan, hij het water in zou gaan.

'Ik was er al bang voor dat jullie mij weer zouden bellen', vertelt Droste lachend aan Omroep Gelderland. 'Maar, ik had oprecht niet verwacht dat we weer zouden winnen.'

Dinsdag zal de directeur onder toeziend oog van de camera van Omroep Gelderland het water ingaan.

Beluister hier het fragment:

Wéér de beste van Nederland

Schouwburg Amphion in Doetinchem is maandag uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2017 door de Vereniging Vrije Theaterproducenten. Het theater won de prijs afgelopen jaar ook. Het is de derde keer dat het Doetinchemse theater de titel in de wacht sleept. De eerste keer was in 2012.

'Voor zowel de bezoeker als de bespeler is het telkens weer een feestje om naar dit theater te gaan', zegt de jury over Amphion. 'Inmiddels is het theater een synoniem geworden voor gastvrijheid'.

