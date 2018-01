Deel dit artikel:











Goud op NK voor rolschaatssters uit Kerkdriel Foto: rolschaatsvereniging Kerrolls Foto: rolschaatsvereniging Kerrolls Foto: rolschaatsvereniging Kerrolls

KERKDRIEL - Kunstrolschaatssters van rolschaatsvereniging Kerrolls in Kerkdriel hebben tijdens het NK show en formatie rolschaatsen in Almere goud, zilver en brons weten te bemachtigen. Afgelopen zaterdag behaalden elf rijdsters van Kerrolls de eerste prijs in de categorie jeugdgroepen.

Daarnaast werd de vereniging tweede in de categorie grote groepen (16 rijdsters) en derde in de categorie jeugdkwartet. Tijdens het NK zijn er wedstrijden in verschillende categorieën zoals jeugdgroepen, kwartetten, grote groepen en kleine groepen. Foto: rolschaatsvereniging Kerrolls De 1e jeugdgroep van Kerrolls won met een act op het nummer Highway to Hell van AC/DC, de jury prees de elf meiden voor de combinatie van goed schaatswerk, uitstraling, mimiek en beweging op muziek. De jeugdgroep won goud met vier punten voorsprong op de nummer 2. De rijdsters trainen meerdere keren per week onder leiding van trainers Hennie Taal, Lesley Lentjes, Bionda van Straaten en Sonja Pompen. Zij waren ook bij het NK om de rijdsters te begeleiden en aan te moedigen. Foto: rolschaatsvereniging Kerrolls Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl