Rechter voorzitter onderzoekscommissie seksueel misbruik

NIJMEGEN - Edwin Rabbie is aangewezen als voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de Nijmeegse rabbijn Mendel L. Die wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Rabbie is rechter in Den Haag en bijzonder hoogleraar Cultuurstudies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij wordt bijgestaan door Hester Uhlenbroek. Zij is verbonden aan ReulingSchutte, een bureau dat onder meer is gespecialiseerd in vertrouwelijk onderzoek.

Het landelijke NIK, het regionale IPOR Opperrabbinaat en de Joodse Gemeente Nijmegen maakten eerder al duidelijk dat zij van mening zijn dat het belangrijk is dat er goed en grondig onderzoek wordt gedaan en indien nodig maatregelen worden genomen. Twee mannen zouden jaren geleden in Amerika door de rabbijn zijn betast. De rabbijn zelf verwijst naar de verklaring van de organisaties.

Wall of shame

Een van de slachtoffers van het misbruik, Meyer Seewald, is de oprichter van de Jewish Community Watch. Dat is een website met een 'wall of shame'. Daar worden mensen die verdacht worden van seksueel misbruik met naam en toenaam genoemd.

Zie ook:

Onderzoek naar beschuldigen ontucht Nijmeegse rabbijn