Buschauffeur hoeft weiland niet meer in om te plassen en te poepen Foto: Archief Omroep Gelderland

PUTTEN - Buschauffeurs van Keolis hoeven in Putten niet meer wild te plassen en te poepen. Ze mogen vanaf 1 februari gebruikmaken van de wc in het treinstation in Putten. Keolis, voorheen Syntus, en de NS zijn dit overeengekomen.

Het toilet op het station krijgt een ander slot dat chauffeurs volgens een woordvoerster van Keolis 24/7 kunnen openen en sluiten met een speciale sleutel. Rond de jaarwisseling werd bekend dat buschauffeurs hun behoefte deden in een weiland bij het station, omdat toiletbezoek niet altijd mogelijk was. De enige pauze die de bestuurders hadden was bij het station. De noodzaak van wildplassen en wildpoepen is nu verleden tijd, meldt Keolis. 'Ga ergens anders schijten!' Omwonenden waren niet blij met de noodstop van de buschauffeurs en hadden jerrycans neergelegd met onder meer als tekst: ga ergens anders schijten! Begin deze maand staakten Gelderse buschauffeurs onder meer tegen de werkdruk. Ook eisten ze meer loon. De acties hadden succes. Vakcentrale FNV meldde later dat de chauffeurs volgens de nieuwe cao elke tweeënhalf uur naar het toilet kunnen. Zie ook: Buschauffeurs krijgen extra plaspauzes in nieuwe cao

Buschauffeurs poepen in weiland: 'Ga ergens anders schijten!'