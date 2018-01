Kippen of melk? 'We willen geen van beide!'

GROESBEEK - Komen er weer 291.000 kippen terug in de megastal in Groesbeek? Dat is de vraag die veel buurtbewoners in Groesbeek bezighoudt nu de gemeenteraad de komst van een melkfabriek heeft tegengehouden. Eigenaar Kees Koolen is al bezig opnieuw een kippenfarm te beginnen in de stallen die hij daar heeft gekocht.

Jarenlang zorgden de kippen van Van Deurzen in Groesbeek voor stankoverlast in de buurt. Henny Brinkhof van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek wijst naar het nabijgelegen vakantiepark de Zeven Heuvelen. 'Als er oostenwind was, konden die mensen wel binnenblijven.'

Kippenfarm of melkfabriek leek gelopen race

Dus toen miljonair Kees Koolen (die fortuin maakte met booking.com) plannen aankondigde om in de voormalige kippenstallen een melkfabriek te beginnen, leek het bestuurders van Berg en Dal haast een gelopen race: alles beter dan een kippenfarm.

Maar zo makkelijk liet de gemeenteraad van Berg en Dal zich niet overtuigen. De raad vreest precedentwerking als landbouwgrond zo makkelijk een andere bestemming krijgt en vreest verkeersoverlast voor de buurt vanwege de melktransporten. Bovendien past een melkfabriek niet bij de toeristische gemeente die Berg en Dal wil zijn, zo vindt de gemeenteraad. Half december vorig jaar stak de raad dus een stokje voor de verandering van het bestemmingsplan van agrarische grond naar industriële grond.

'Verbaasd, maar nu hebben we duidelijkheid'

En dus is Koolen nu hard bezig om de stallen weer in te richten waarvoor ze ooit zijn bedoeld: 291.000 kippen. Koolens zaakwaarnemer Marcel Schiphorst: 'We waren wel verbaasd dat de raad tegen de melkfabriek stemde, maar nu hebben we tenminste duidelijkheid. Ik heb wel gehoord dat veel Groesbekenaren de gemeenteraad helemaal niet zo dankbaar zijn met die principiële weigering.'

Schiphorst is nu hard bezig om weer kippen in de stal te krijgen. 'Er zit nog een vergunning op de stallen om 291.000 kippen te houden. Die vergunning is nu als het ware bevroren maar die gaan wij weer ontdooien.'

Koolen wil wel een aantal veranderingen doorvoeren. Zo wil hij een luchtwasser aanbrengen om de ammoniaklucht van de kippen te zuiveren en hij wil een zogenoemde lichtstraat aanbrengen in de stallen zodat de kippen daglicht hebben. Voor beide veranderingen is inmiddels een bouwaanvraag ingediend.

'Niemand wil toch kippen zeven hoog opstapelen?'

Daarnaast wil Koolen de huisvesting van de kippen aanpassen naar een zogenoemd volièresysteem waarbij de kippen vrij kunnen rondlopen. Want over een paar jaar is dat wettelijk verplicht. Als alles meezit, dan zouden er eind dit jaar al kippen in de stallen kunnen.

Maar het kan zo maar een jaar extra duren, denkt Schiphorst, als de buurt bezwaarmaakt tegen de nieuwe plannen. Al kan hij zich dat laatste niet voorstellen. 'Er zal toch niemand zijn die wil dat wij nog op de oude voet doorgaan waarbij de kippen zeven hoog opgestapeld zaten?'

'Twintig jaar gestreden, dus we weten van de hoed en de rand'

Volgens Henny Brinkhof van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek loopt Schiphorst echter te hard van stapel. 'Er ís helemaal geen vergunning voor die kippen in dat oude systeem. Dat mag alleen nog maar een tijdje als een boer dat systeem al in gebruik had en dat is hier niet het geval.'

Voorganger Van Deurzen gebruikte namelijk het nóg oudere legbatterijsysteem. Brinkhof: 'Ze moeten gewoon opnieuw vergunningen aanvragen en wij kunnen daar tegen strijden tot aan de Raad van State. We hebben twintig jaar gestreden tegen Van Deurzen, dus we weten van de hoed en de rand.'

Volgens Brinkhof is het geen kwestie van kiezen tussen een melkfabriek of een kippenfarm, maar komen ze er geen van beide. 'Berg en Dal kan er ook voor kiezen om de grond en opstallen op te kopen.' Marcel Schiphorst begrijpt daar niets van. 'De overheid moet toch niet iets opkopen om leegstand te bevorderen?'

Reportage van Omroep Gelderland van april 2017: