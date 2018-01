Deel dit artikel:











Sgraffito's naar binnen via dak oude bieb Doetinchem Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Het was passen en meten. De grote stenen kunstwerken die ooit in de technische school zaten zijn maandag via het dak, in de oude bibliotheek in Doetinchem geplaatst. 'Het dak gaat eraf!' zegt eigenaar Henk Janssen.

De sgraffito's zijn ingepakt in houten planken. Onder die houten planken is een soort van circusvoorstelling te zien. De in cement gestreken kunstwerken dateren uit 1963 en komen uit de kantine van de voormalige school 't Brewinc. De werken zijn van de hand van de Arnhemse kunstenaar Hans Uko Gorter. Kunstkenners scharen ze onder de wederopbouwkunst. Foto: Rob Lureman Henk Janssen maakt van de oude bibliotheek een ondernemerscentrum. 'Ik vind dat je de kunstwerken niet verloren kunt laten gaan. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om ze hier te krijgen', legt Janssen uit. 'De bouwvakkers verklaarden me voor gek omdat ze zo groot en zo zwaar zijn, maar het komt allemaal goed', lacht hij. (de tekst loopt door onder de video) Boven op het dak is het goed te zien dat het passen en meten is. Twee mannen staan boven aanwijzingen te geven aan de kraanmachinist. En ook Janssen kan het niet laten. 'Voorzichtig, rustig, pas op met het hout.' Maar na een ruim uur zijn alle sgraffito's binnen en klinkt het 'goed gedaan mannen' uit de mond van Janssen. De komende weken worden de kunstwerken op de plaats gezet. Vanaf mei is ondernemerscentrum De Steck geopend en kan iedereen de kunstwerken zien.