Meer hooikoortsklachten door pollen in de lucht

De bloei van hazelaars en elzen is al in november begonnen en strekt zich dit jaar over een lange periode uit. Door de bomen en struiken uit deze berkenfamilie zullen de komende tijd matig allergeen pollen in de lucht komen. Het gevolg hiervan is dat mensen die gevoelig voor deze pollen zijn behoorlijk lang last kunnen hebben als ze met stuifmeel of pollen van deze bomen en struiken in aanraking komen.

Foto: Pollennieuws

Tijdens langere droge periodes geven bloeiende bomen en struiken van hazelaars en elzen pollen en stuifmeel af aan de lucht. Aanhoudende regen daarentegen wast de lucht weer schoon. Door het huidige wisselvallige weer is er sprake van een wisselende pollenhoeveelheid. Daarbij komt dat er deze winter bijna geen vorst was, daardoor zijn er geen katjes bevroren en dat betekent dat het boompollenseizoen voorlopig nog voortduurt.

Foto: Pollennieuws