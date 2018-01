Schouwburg Amphion wéér beste theater van Nederland

DOETINCHEM - Schouwburg Amphion in Doetinchem is maandag uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2017 door de Vereniging Vrije Theaterproducenten. Het theater won de prijs afgelopen jaar ook. Dat is nog niet eerder gebeurd. Het theater in Doetinchem moet de eerste plek wel delen met WestlandTheater De Naald in Naaldwijk (Zuid-Holland).

Schouwburg Amphion is het beste grote theater, WestlandTheater De Naald won in de categorie kleine theaters. Beide zalen mogen zich een jaar lang Theater van het Jaar noemen. Het is de derde keer dat het Doetinchemse theater de titel in de wacht sleept. De eerste keer was in 2012.

'Voor zowel de bezoeker als de bespeler is het telkens weer een feestje om naar dit theater te gaan', zegt de jury over Amphion. 'Inmiddels is het theater een synoniem geworden voor gastvrijheid'.

