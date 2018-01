Deel dit artikel:











SGP Ede: 'Kunst mag geen ondergeschoven kindje zijn'

EDE - Kunst en cultuur is zeker geen ondergeschoven kindje voor de SGP. Dat stelt Nico van der Poel, lijsttrekker van SGP Ede. Hij was onlangs te gast voor een gesprek in het EDE FM-programma Studio C.

Tijdens de uitzending zei Van der Poel, die op dit moment fractievoorzitter is in de Ede raad: 'Op het gebied van kunst en cultuur kan Ede zich nog beter profileren. Ede heeft vele mooie gebouwen en historische waardevolle objecten. Neem de Oude kerk in het centrum, of de Noorderkerk, die gelukkig behouden is gebleven.' Luister hier naar het hele interview met Nico van der Poel van de SGP: 'Wij moeten zuinig zijn op dergelijke objecten. Ook musea mogen wij niet vergeten. Het Tegelmuseum is zo'n mooi voorbeeld, bezoekersaantallen stijgen. Een ander mooi museum is het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Lunteren heeft ook een mooi museum. Kortom: daar moeten wij zuinig op zijn. Van der Poel wil een verbinding maken tussen kunst, cultuur en onderwijs. 'Het aantal musea kan uitgebreid worden. In Engeland heb je het foodmuseum. Zoiets kan je ook naar Ede proberen te halen. Een foodmuseum vind ik een bijzonder goed idee. Je kan namelijk een duidelijke link leggen met waar wij vandaan komen en de streekproducten. Het heeft dan ook een duidelijke link naar het onderwijs.'







Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl