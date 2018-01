Rappende docenten veroveren de Veluwe: 'Ze worden miljonairs'

En dat komt door het nummer Honderd Procent. Het is gemaakt door enkele docenten en ze hebben er ook een heuse videoclip bij gemaakt.

'Het worden echt miljonairs', denkt één van de leerlingen. MC Boss, in het dagelijks leven Willem Bos, moet nog even wennen aan zijn sterrenstatus. 'Ik kan niet meer normaal door de school lopen, dat is wel lastig', lacht hij.

Producer Eagle John, muziekdocent Arend-Jan Averink, corrigeert MC Boss daar waar nodig. 'Hij is tot nu toe nog niet in opspraak gekomen, maar hij begint langzaam wel de verkeerde kant op te gaan. Want hij wil nu al een nieuwe hit maken, terwijl deze pas net uit is. Maar hij is geen Boef. Die is niet correct en bij ons is correct juist het nieuwe cool. We wilden leerlingen wat meer bereiken en dan kun je weer zo'n saaie PR-video maken, maar wij wilden wat anders doen.'

De videoclip van Honderd Procent ziet er zo uit: