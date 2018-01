Deel dit artikel:











Edese lijsttrekker Gemeentebelangen praat over kunst en cultuur bij EDE FM Foto: Gemeentebelangen Ede

EDE - Fractievoorzitter Peter de Pater van Gemeentebelangen Ede was onlangs te gast bij EDE FM in het programma Studio C, om te praten over kunst en cultuur. Het gesprek met De Pater is hieronder terug te luisteren.

In het programma zei De Pater onder meer: 'Voor kunst en cultuur moet je denk ik ouder worden. Ik ben nu 42 en ik begin het nu steeds interessanter te vinden. Ik ben altijd al muziekliefhebber geweest, maar kunst aan de muur bijvoorbeeld, daar had ik tot voor kort nooit bij stilgestaan.' Luister hier het gesprek met Peter de Pater op EDE FM terug: Voor zijn partij Gemeentebelangen Ede is De Pater lijsttrekker in de komende campagnetijd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een bericht voor Mediapartner Omroep Ede Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl