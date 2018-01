Kimberley Bos: Rennend naar de Spelen

Nou ja, niet echt hardlopen. Het was meer sprinten. 'Het is vaak 50 à 60 meter, maar daarvoor ben ik wel looptechniek gaan trainen bij een atletiekvereniging', vertelt Bos. De start is namelijk een cruciaal onderdeel bij het skeleton en daar moet Bos hard lopen. Hoe dat precies werkt? Ze vertelt het zelf in de onderstaande video.

