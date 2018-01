'Verplicht oud-wethouders om te praten'

GROESBEEK - Je kaken stijf op elkaar houden over het beleid waar je verantwoordelijk voor was als wethouder. Dat moet echt niet meer kunnen als het aan de Berg en Dalse rekenkamercommissie (RKC) ligt.

Dat schrijft die rekenkamercommissie in aanbevelingen die bij een rapport horen over de soap rond een fietspad in de gemeente. Om in kaart te kunnen brengen wat de soap tot een soap maakte, wilde de commissie oud-wethouders horen. Maar dat lukte niet omdat die niet verplicht zijn hun handelen toe te lichten.

Platte hagedissen

De commissie schrijft: 'De RKC moet constateren dat oud-wethouder Giesbers, ook na aandringen en bemiddeling, niet bereid was om in gesprek te gaan met de RKC. Ook wethouder Barber heeft geen gevolg gegeven aan het verzoek van de RKC om in gesprek te gaan met de commissie. Zij heeft het verstrekken van inlichtingen overgelaten aan de andere bestuurders en oud-bestuurders.'

Het fietspad langs het spoor in Groesbeek lag er nog maar net toen het gemor begon. Dat speelde voor een belangrijk deel in de voormalige gemeente Groesbeek onder aanvoering van waarnemend burgemeester Keereweer. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de Flora- en faunawet overtreden met de aanleg. In het gebied leven namelijk de beschermde zandhagedis en hazelworm. Fietser zouden die dieren plat kunnen rijden.

Vertrouwen in gemeente geschaad

Daarop besloot de staatssecretaris van Economische Zaken dat het pad dicht moest. Het fietspad mocht weer open nadat er aan weerszijden van het pad hekjes werden geplaatst die moeten voorkomen dat de beschermde diersoorten het pad oversteken en geplet worden onder fietsbanden. Om te zorgen dat de beestjes toch heelhuids aan de overzijde van het pad kunnen komen, werd om de 75 meter een reptielentunnel aangelegd. Kosten: 100.000 euro.

De rekenkamercommissie kreeg opdracht te onderzoeken hoe het allemaal zo mis kon gaan dat het ruzie met de staatssecretaris opleverde. De commissie stelde een stevig rapport op. De commissie vindt dat het college van burgemeester en wethouders op de stoel van de staatssecretaris is gaan zitten door te stellen dat het fietspad wel aangelegd kon worden. Daarmee is het vertrouwen in de gemeente geschaad en heeft de nasleep ook nog eens voor onnodige extra kosten gezorgd.

Het rapport en de aanbevelingen n.a.v. de fietspadsoap is volgende week donderdag onderwerp van gesprek in de gemeenteraad.

