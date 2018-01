Deel dit artikel:











Progressief Ede gaat door als GroenLinks

EDE - Het hing al even in de lucht, maar de naam GroenLinks/Progressief Ede is gewijzigd. De nieuwe naam van de partij is gewoon GroenLinks.

Ooit begon de partij onder de naam Progressief Ede, later is hier GroenLinks aan toegevoegd. Ellen Out is fractievoorzitter en lijsttrekker van de partij. Zij geeft aan dat het wel een erg lange naam was. Er waren nog twee leden die echt uit het tijdperk Progressief Ede stamden. Deze leden zijn nu lid geworden van GroenLinks. Op 21 maart zal er dus op het formulier staan: GroenLinks. Ellen Out is wederom lijsttrekker voor die partij. Zij volgde in 2014 bij de raadsverkiezingen Eric Leltz op. Dit is een bericht van Mediapartner Omroep Ede Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl