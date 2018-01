Reurpop gaat bezoekers trouwen in roze kerk

ULFT - Het wordt dit jaar mogelijk om te trouwen op Reurpop. Op het festival in Ruurlo zal in een roze opblaasbare kerk een stel door ceremoniemeester Willy Meulenveld in de echt worden verbonden.

'We zijn op het idee gekomen door de Nachtoele (start van de voorverkoop, red.), die we in de katholieke kerk in Ruurlo hebben gehouden', stelt voorzitter Martijn Klein Brinke. 'Naar aanleiding van dat succes hebben we gezegd: laten we ook een kerk naar Reurpop brengen. En bij een kerk hoort trouwen, dus vandaar.'

Volgens eigenaar Wessel Bottenberg is het vrij uniek dat er daadwerkelijk mensen in gaan trouwen. 'De roze kerk staat meestal op festivals met dj's erin, en foute feesten. Maar trouwen is natuurlijk geweldig.' Dat was ook wat hij zelf voor ogen had bij de aanschaf. 'Toen ik hem kocht zei ik: ik ga er ooit zelf in trouwen.' Al lachend voegt hij toe: 'Dat is nog niet het geval, ik wacht nog heel even. Maar ik vind het geweldig dat het er echt voor gebruikt wordt.'

Twaalf stellen

Er zijn al twaalf stellen die zich hebben aangemeld om te trouwen in de kerk. Daar wordt één stel uit geselecteerd om daadwerkelijk elkaar het ja-woord te kunnen geven. 'Allemaal zou kunnen, maar is niet uniek', stelt Klein Brinke. 'We willen juist dat ene stel die unieke kans geven om op Reurpop te gaan trouwen.'

De ceremonie is toegankelijk voor familie en festivalbezoekers. Er kunnen zo'n 100 mensen in de kerk terecht, maar er zullen geen opblaasbare banken staan voor de geliefden, die vooral uit de regio komen. 'Het zijn festivalgangers, mensen die Reurpop een warm hart toedragen, of mensen die het gewoon een ludiek idee vinden.'