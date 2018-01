Spits Matavz is ook inzetbaar tegen FC Groningen

ARNHEM - Een eventuele schorsing voor Vitesse-spits Tim Matavz laat op zich wachten. De beroepszaak tegen de Sloveen dient pas op z'n vroegst volgende week, bevestigt een woordvoerder van voetbalbond KNVB. En dus mag hij komende vrijdag tegen FC Groningen gewoon worden opgesteld.

De KNVB wil Matavz vijf wedstrijden schorsen, waarvan één voorwaardelijk. Dit na een vermeende elleboogstoot in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Maar Vitesse is in beroep gegaan tegen die straf. Daardoor kon hij afgelopen weekend gewoon spelen tegen PEC Zwolle.

Deze beroepszaak wordt waarschijnlijk ergens volgende week behandeld, waardoor de topscorer van de Arnhemse voetbalclub tegen FC Groningen opgesteld mag worden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dinsdag duidelijk wanneer de zaak wel voorkomt, meldt de KNVB.

Matavz raakte verdediger Denzel Dumfries van Heerenveen zaterdag vol met zijn elleboog in een duel op het middenveld. Het incident ontging de scheidsrechter.

'Niet in verhouding'

Vitesse ging in beroep omdat het de straf 'niet in verhouding' vindt staan tot wat er in werkelijkheid op het veld gebeurde tussen Matavz en Dumfries. Wanneer het hoger beroep dient, is nog onbekend. Tot die tijd kan de spits uit Slovenïe gewoon zijn wedstrijden spelen voor Vitesse.

'Geen stoot maar duw'

Technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse is van mening, na bestudering van beelden, dat er geen sprake was van een elleboogstoot maar van een duw. Matavz zelf zegt dat hij zich in het duel wilde vrijmaken. Hij kreeg in zijn carrière nog nooit een rode kaart.