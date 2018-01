Monique zwemt met ons mee naar de Oude IJsseltocht

'500 meter in een bad is goed te doen. Daar kan je je afzetten tegen de muur en weer door. Maar in het open water moet je alles continue op eigen kracht doen. Daarnaast zijn er ook externe factoren. Hoe hoog staat het water, wat doet het water als het koud is en het waait? Als het maar net iets anders is dan normaal, dan vind ik het al gauw een kick geven', aldus Monique.

