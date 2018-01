Voorman Burgerbelangen Ede aan tafel over integratie, politiek en islam

EDE - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen houdt Ede FM interviews met lijsttrekkers in de gemeente Ede. De omroep sprak met Ruben van Druiten van de partij Burgerbelangen Ede. 'Gewoon met beide benen op de grond, daar staan wij voor' is het credo van Van Druiten.

Van Druiten vertelt over hoe hij zijn tijd indeelt: 'Op dit moment ben ik acht jaar raadslid en ik wil graag vier jaar erbij. Het is goed te combineren met een veertigurige werkweek en een gezin met twee jonge dochters. Ik ben politiek geïnteresseerd; de politieke partij is mijn passie, een stuk vrijheid.'

'Als persoon bij ons passen'

Om kandidaten te werven moest ik eerst in mijn eigen netwerk rondkijken, maar je merkt nu steeds vaker dat mensen zich in onze partij herkennen en dan melden zij zichzelf bij ons aan. Je moet wel als persoon bij ons passen. Er moet een klik zijn. Onze lijst bestaat nu uit acht kandidaten en die klik die is er.'

'Wij zijn voorbereid'

Burgerbelangen heeft op dit moment twee zetels in de Edese raad. Acht jaar geleden startte de partij met één zetel. Van Druiten wil geen harde uitspraak doen over het aantal zetels na de verkiezingen van 21 maart. 'Je weet het gewoon niet. De focus ligt wel op de mogelijkheid dat wij drie of vier zetels kunnen halen. Je hoort geluiden en daaruit mag je concluderen dat wij populairder worden. Je ziet een groei. Nu maar hopen dat je dat 21 maart ook ziet. In ieder geval zijn wij erop voorbereid.'

Het liefst kijkt de lijsttrekker naar lokale thema's. Hij is uitgesproken als het gaat om specifieke landelijke problemen. 'De laagvliegroutes, geen enkele partij is daar voorstander van. De herindeling van het luchtruim is een landelijk iets. Het stoort mij ook dat wij het er continu over hebben. Wij zijn van de lokale politiek en gaan hier helemaal niet over.'

Niets kunnen doen

'Het werd mij altijd verweten toen wij het over de asielopvang hadden. Men zei toen: je huldigt landelijke standpunten, terwijl dit een lokaal vraagstuk is om asielzoekerscentra te vestigen. Je hebt een landelijk thema waar wij als raad geen invloed op hebben. Velen maken daar een verkiezingsthema van. Ik vind dat je dan mensen zand in de ogen strooit. Alle partijen zijn tegen; niemand is voor. Wij kunnen er niets aan doen.'

Ik doe een beroep op partijen die landelijk actief zijn: vraag hen of zij hier invloed op kunnen uitoefenen. Uiteindelijk gaat de Edese raad er niet over. Een echt lokaal punt is de auto en fietstunnel op de Hakselseweg/Verlengde Blokkenweg en of daar onderzoek moet komen naar de effecten ervan. Als dat nodig is, dan zijn wij daar niet tegen. Op basis van een dergelijk onderzoek kun je soms betere beslissingen nemen dan dat je het zo op tafel legt.'

Extra geld is lastig

Geld voor statushouders noemt Van Druiten ook als verkiezingsonderwerp: 'Voor taallessen en meer kansen op werk? Dat vind ik lastig. Extra geld vind ik lastig, maar helder is wel dat wij meer met integratie aan de slag moeten. Als daar meer geld naartoe moet dan moeten wij daar goed over nadenken.'

'Generiek zijn wij niet voor immigratie hiernaartoe. De problemen worden als maar groter en groter. Als er een voorstel ligt voor integratie dan zullen wij dat wel steunen, omdat wanneer men hier is men wel goed geïntegreerd moet zijn.'

'Wat doe je hier dan?'

'Wij willen behoud van de Nederlandse identiteit. Je eigen identiteit is belangrijk. Wat ik wil benadrukken is dat al die mensen die hier nu wonen met hun verschillende achtergronden en culturen in vrede en harmonie samen kunnen leven. Je moet je verwant voelen met ons land. Wil je dat niet, wat doe je hier dan? Wil je je aanpassen? Dan is er ook plek voor je. Wij willen zoveel mogelijk de identiteit behouden, ook de christelijke.'

De lijsttrekker neemt het Suikerfeest als voorbeeld. 'Ja, dat moet op zich wel kunnen. Wij snappen dat het voor die mensen belangrijk is. Of het een vrije dag moet worden, dat vinden wij een stuk lastiger. Nu moet ik wel zeggen dat de Ramadan een beetje reclame is voor de islam. Ze proberen het goede te doen vanuit hun geloof, daar is op zich niets mis mee. Maar het is niet zo dat wij het Suikerfeest omarmen, want voor je het weet komt iets anders zoals het sinterklaasfeest in het geding. Het is een stukje tolerantie waar ik niets mee heb.'

'Wie zijn de ouderen?'

Van Druiten was te gast bij het programma de Platenlijsttrekker. De lijsttrekker mocht een vraag achterlaten voor de volgende gast: George de Haan, van de 65pluspartij. 'Mijn vraag voor George de Haan is: Hoe definieer je de ouderen als een groep, er zijn natuurlijk vele verschillen, ook qua politieke voorkeur, hoe denk je dat samen te vatten in een partij?'

Dit is een bericht van Mediapartner Omroep Ede