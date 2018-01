Schade storm Openluchtmuseum: 450.000 euro

Op 21 plekken in het Openluchtmuseum heeft de storm huisgehouden, laat Van der Woude weten. 'Bomen zijn met wortel en al omvergeblazen. En dat uitgerekend in de week dat medewerkers van de gemeente Arnhem hier zijn geweest voor een bomenschouw.'

De bomen in het park zijn van de gemeente en ze worden regelmatig gecontroleerd. Van der Woude: 'Het bizarre was dat alle bomen tijdens de schouw en waarvan werd gezegd dat we die in de gaten moesten houden, overeind bleven. Het zijn gezonde bomen die omver zijn gegaan.'

Kijk hier de reportage bij Omroep Gelderland terug, na de storm in het Openluchtmuseum. De tekst gaat verder onder de video.

Het oudste gebouw in het museum, de witte boerderij uit 1780, kreeg op de dag van de storm de volle laag. Verder werden de Tilburgse arbeidershuisjes, de bierbrouwerij, het tolhuisje en de bovenleiding van de trambaan beschadigd.

De museumdirectie lichtte het personeel vorige week in over een reorganisatie; 15 tot 20 medewerkers mogen omzien naar ander werk. Van der Woude: 'Over een paar maanden is pas bekend wie weg moet. Iedereen is gewoon aan het werk. Want dat werk gaat door.'

Zie ook: