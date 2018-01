Proef met één kaartje voor trein en bus

ARNHEM - De vervoerders NS en Breng houden in Arnhem en Nijmegen een proef met een kaartje waarmee zowel met de trein als met de bus kan worden gereisd.

Het gaat om het zogenoemde +bus-ticket. Daarmee kan men met de trein reizen, de poortjes op de stations openen en met de bus naar de uiteindelijke bestemming reizen in Arnhem en Nijmegen.

De kaartjes Arnhem +Bus en Nijmegen +Bus zijn te koop via alle NS-kaartautomaten in het land, via ns.nl en aan de balie. De tickets zijn vooral bedoeld voor mensen die niet vaak met het openbaar vervoer reizen (en dus geen ov-chipkaart hebben) en voor toeristen.

De proef duurt vier maanden. Als blijkt dat reizigers er behoefte aan hebben, wordt bekeken of het +bus-ticket op andere plekken wordt ingevoerd.