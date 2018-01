Onderzoeker TU Delft over onveilige galerijflats: 'Het kan heel verkeerd aflopen'

Terwel reageert op onderzoek van Omroep Gelderland waaruit blijkt dat er in Arnhem, Ede en Nijmegen minstens zo'n 40 galerijflats van voor 1975 mogelijk onveilige balkons en galerijvloeren hebben. Voor de eigenaren van deze flats met uitstekende, vrijhangende betonnen balkons en galerijen geldt een wettelijke onderzoeksplicht.

De deadline voor onafhankelijke controle van de constructies verstreek op 1 juli 2017. De gemeenten moesten toezien op naleving, maar hebben niet goed zicht op de stand van zaken. Een onbekend aantal onderzoeken is nog niet uitgevoerd of afgerond.

'Het gaat niet alleen om je eigen balkonnetje'

In Arnhem hebben mogelijk 22 flats gevaarlijke constructies, in Ede gaat het om 8 flats en in Nijmegen om 7. Deskundige Karel Terwel wijst op de risico's: 'In 2011 ging het mis in Leeuwarden, toen kwamen meerdere galerijvloeren naar beneden. Als daar mensen hadden gelopen, dan had het heel verkeerd kunnen aflopen. Het gaat dus niet alleen om je eigen balkonnetje, maar ook om alles wat daaronder gebeurt. Ook mensen op straat lopen risico.'

Soms is de stalen bewapening te laag gelegd, waardoor de constructie minder sterk is. Karel Terwel, onderzoeker TU Delft.

Wat voor problemen kunnen er dan ontstaan met de balkons en galerijen van dit soort oude flats? 'Soms is de stalen bewapening te laag gelegd, waardoor de constructie minder sterk is', vertelt Terwel. Ook kan de bewapening gaan roesten doordat op galerijvloeren vaak zout is gestrooid. 'Zout en ijzer is natuurlijk geen goede combinatie.' Daarnaast is het beton dat in die tijd werd gebruikt vaak minder sterk dan tegenwoordig.

Tips Natuurlijk kunnen ook andere soorten balkons en galerijvloeren onveilig zijn. Zo ging het afgelopen oud en nieuw mis in Arnhem. Vereniging Eigen Huis zette tien aandachtspunten op een rij.

'Gemeenten moeten gewoon controleren'

De onderzoeker van de TU Delft vindt dat eigenaren die dat nog niet hebben gedaan, de veiligheid van de constructies zo snel mogelijk moeten laten onderzoeken. Terwel noemt het 'kwalijk' wanneer mensen de onderzoeksplicht bewust niet nakomen. 'Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de eigenaren, maar de gemeenten moeten er op controleren, dat moet gewoon gebeuren.'

Wat Terwel betreft moeten de gemeenten eigenaren zo goed mogelijk informeren en adviseren, want 'het is geen makkelijke problematiek voor leken'. Hij vindt dat gemeenten 'alles op alles' moeten zetten om ervoor te zorgen dat iedereen de onderzoeksplicht zo snel mogelijk nakomt, desnoods door boetes uit te delen: 'Zowel de gemeenten als de eigenaren moeten nu vaart gaan maken.'

Probleem vooral bij vve's

Uit het onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat vooral particulieren, verenigd in vve's (verenigingen van eigenaars), nog geen onderzoek hebben aangeleverd bij hun gemeente. Terwel vindt het wel 'enigszins begrijpelijk' dat het probleem vooral bij vve's lijkt te liggen en niet bij bijvoorbeeld woningcorporaties: 'Dit soort problematiek leeft daar gewoon minder. Vve's vergaderen vaak maar één keer per jaar en dan gaat het meestal vooral over een likje verf voor de woningen of de contributie.'

Vve's vergaderen vaak maar één keer per jaar en dan gaat het meestal vooral over een likje verf of de contributie. Karel Terwel, onderzoeker TU Delft.

Gebreken aan balkons of galerijen zijn vaak niet met het blote oog zichtbaar en de kosten van onderzoek en eventuele restauratie voelen de particulieren direct in hun portemonnee. Sommige vve's vinden dan ook dat gemeenten hiervoor leningen zouden moeten verstrekken. Dit wordt in elk geval al gedaan door de gemeente Schiedam.

Zou Terwel zelf op een balkon gaan staan als hij twijfelt over de veiligheid van de constructie? 'Nou, als ik een balkon zie met een heel slap hekje ga ik liever niet op het randje staan. Maar je moet ook niet paranoïde worden.'

Woont u zelf in een flat met (mogelijk) onveilige balkons of galerijvloeren? Of hebt u een ander verhaal over dit onderwerp dat u wilt delen? Mail dan naar onderzoeksjournalist Maarten Dallinga (mdallinga@gld.nl).

