Steenderen bloeiend dorp in pré-Aviko-tijdperk

ARNHEM - Aflevering 9 dinsdag 6 maart: Steenderen 1968

Steenderen is in 1968 nog een echt plattelandsdorp waar de landbouw de drager van het dagelijkse leven is. We zien een dorp aan de vooravond van de explosieve groei die het in de jaren zeventig zal doormaken door de komst van aardappelverwerker Aviko. Een dorp waarin voor alle godsdienstige overtuigingen een aparte school is en waar de gelovigen toch vooral binnen de eigen gezindte hun boodschappen doen. En voor die boodschappen hoef je het dorp niet uit want Steenderen heeft in die tijd letterlijk alles, zelfs een juwelier. Vermaak zoek je binnen een van de vele verenigingen of je gaat kijken naar de plaatselijke wielerronde.

