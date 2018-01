Deel dit artikel:











Verschijnen de onvindbare jihadisten vandaag voor de rechter? Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De zaken van drie Gelderse jihadisten komen vandaag voor de rechter. Voordat ze afreisden naar Syrië woonden ze in de regio Arnhem. De grote vraag is of er één fysiek voor de rechter gaat verschijnen.

Update: Zaak tegen Arnhemse jihadrapper aangehouden Vorig jaar maakte het Openbaar Ministerie bekend tien jihadisten te willen vervolgen. Vier van hen komen uit Gelderland. De mannen worden onder meer verdacht van terrorisme en het vechten voor IS. Drie zaken worden dinsdag aan de rechter voorgelegd. Vorig jaar werd de behandeling uitgesteld. De mannen kregen daarmee de kans terug te keren naar Nederland om hun zaak bij te wonen. Van één verdachte is niets vernomen. Twee anderen gaven via social media aan graag hun verhaal te vertellen aan de rechter, maar beiden zullen waarschijnlijk niet verschijnen. Lees ook: jihadisten voor de rechter 'Jihad-rapper omgekomen' Eén van de twee die reageerden via social media leeft nog. Dat bevestigt zijn advocaat Landerloo. 'Mijn cliënt leeft, maar hij kan niet voor de rechter verschijnen. Hij zit in het buitenland.' Van de andere verdachte die reageerde, bestaat het vermoeden dat hij tijdens gevechten is omgekomen in Syrië. Het gaat om de Arnhemse rapper Marouane. Vorig jaar liet hij opnieuw van zich horen. Hij benaderde vanuit Syrië verschillende media met zijn verhaal. In die berichten liet hij weten graag aan de rechter duidelijk te maken waarom hij naar Syrië was afgereisd. Ook vertelde hij dat er nog één slag kwam en dat de kans bestond dat hij die niet zou overleven. Zijn advocaat bevestigde afgelopen december dat zij vermoedt dat hij is overleden. Maar het was volgens haar moeilijk om daar een officiële bevestiging van te krijgen vanuit het door oorlog verscheurde land. Beeld Arnhem stabiel De mannen die voor moeten komen bij de rechter zijn in de regio Arnhem geboren of hebben er jarenlang gewoond. Vanuit Arnhem zijn verschillende mannen naar Syrië afgereisd. Toch laat een woordvoerder weten dat de gemeente ze niet ziet als Arnhemmers. Volgens de gemeente zijn de afgelopen jaren geen Arnhemmers afgereisd naar Syrië en is de situatie goed in beeld. Volgens de gemeente blijft het een serieus probleem, waar ze met de partners bovenop blijft zitten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl