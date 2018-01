Te Velp en óp Rozendaal, 8 jaar na de oorlog

ARNHEM - Aflevering 8 dinsdag 27 februari 2018: Velp en Rozendaal 1953

Velp/Rozendaal 1953

In de uitzending van vandaag gaan we naar Velp en naar Rozendaal. Twee dorpen gescheiden door de Ringallee, maar aan de ene kant van die allee woon je in Velp en aan de andere kant OP Rozendaal. Een subtiel verschil dat waarschijnlijk te maken heeft met kasteel Rosendael dat in die tijd nog bewoond wordt door baron Van Pallandt. Het kasteel dat het dagelijkse leven in het dorp voor een belangrijk deel bepaalt en kleurt. En in die jaren is een schoolreis geen schoolreis als de Bedriegertjes niet zijn bezocht. Het is de tijd dat de bakker, de groenteboer en de melkboer nog aan de deur komen en de tijd waarin de kolenboer nog een bloeiende handel heeft.

Uitzending: dinsdag 27 februari vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen)