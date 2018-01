Deel dit artikel:











Nog geen duidelijkheid over dode in Waal Foto: Persbureau Heitink

ECHTELD - De politie zegt nog niet te weten wie het slachtoffer is dat vrijdagavond in de Waal bij Echteld is gevonden. Wel is vastgesteld dat de dode een man is.

Het lichaam werd gevonden aan de Prins Willemsweg, in de buurt van de steenfabriek. 'Het onderzoek loopt nog', meldt politiewoordvoerder Ruud Visser. Hij laat weten dat bij het lichaam documenten zijn aangetroffen. Zie ook: Dode gevonden bij steenfabriek Echteld Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl