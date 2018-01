Dorpshuis Vierhouten krijgt toch zonnepanelen

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet gaat de komende maanden nieuwe beheersplannen opstellen voor alle gebouwen. Daarin wordt vooral gelet op duurzaamheid. Dorpshuis Horsterhoek wordt een voorbeeld voor het verduurzamen van monumenten.

Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie. Evert Leusink van de ChristenUnie: 'Dit is goed nieuws voor het milieu en dus een belangrijk succes. De aanhouder wint.'

Er waren twee series vragen nodig om het college zover te krijgen. Na het verbod om zonnepanelen te plaatsen op het dak van het monumentale dorpshuis in Vierhouten, trok de ChristenUnie twee keer aan de bel. 'Het was ons er om te doen dat de gemeente serieus werk maakt van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.'

De teleurstelling in Vierhouten over het verbod van de gemeente was groot. De Vereniging Dorpsgemeenschap en de Voetbalvereniging Vierhouten '82 betalen elke maand een forse energierekening. Nu ziet de toekomst er een stuk rooskleuriger uit.

'Mooi dat andere partijen het oppakken'

Leusink: 'De ChristenUnie maakt al jarenlang werk van duurzaamheid. Het is mooi dat andere partijen dat nu ook oppakken. Ik hoop dat het niet bij mooie woorden blijft. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat onze inspanningen in de afgelopen jaren voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed niet voor niks zijn geweest.'

Het college pakt de plannen voortvarend op en belooft de gemeenteraad periodiek te informeren over de uitkomsten. 'Het college heeft ook toegezegd de verduurzaming van het dorpshuis te gebruiken om eigenaren van andere monumenten te stimuleren ook te verduurzamen.'