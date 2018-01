Student tijdens zijn slaap bestolen van spullen

NIJMEGEN - Als een student uit Nijmegen 's ochtends wakker wordt, mist hij verschillende spullen. Pinpasjes die ook gestolen zijn worden kort na de diefstal gebruikt. De mannen staan duidelijk op beeld, wie zijn dit?

Het is in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 28 oktober als er bij een studentenhuis aan de Mr. Franckenstraat in Nijmegen wordt ingebroken. Er verdwijnt een laptop en een portemonnee met verschillende pasjes. Terwijl de bewoner van de studentenkamer aan het slapen is, zijn de dieven waarschijnlijk naar binnen geslopen via een deur die op een kier stond.

Jongemannen gebruiken gestolen pinpas

De verdachten zijn duidelijk vastgelegd op beelden als ze de pinpas gebruiken. De eerste verdachte is

een man van ongeveer 20 met een licht getinte huidskleur

hij heeft zwart haar aan de zijkanten opgeschoren

hij droeg de dag een kort zwart jack met daaronder een donkergrijs t-shirt een zwarte, vermoedelijke joggingbroek en zwarte Puma

sportschoenen met witte zool en veters

ook heeft hij een zilverkleurige gladde ketting om zijn nek

De tweede verdachte is

ook een man met een licht getinte huidskleur

de politie schat hem rond de 20

hij heeft kort krullend zwart haar

hij droeg die dag een zwarte halflange stoffen jas met daaronder een wit shirt met ronde zwarte bies bij de nek

en grijze broek met gerafelde scheuren bij de knieën

zwarte sportschoenen met witte zolen

Tips

Informatie delen met de politie kan via 0800-6070.