Deel dit artikel:











Vijf jongeren aangehouden voor straatroven Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - De politie in Apeldoorn heeft de afgelopen weken vijf jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar uit die stad aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij drie straatroven in hun woonplaats. Van de vijf zitten er nog vier vast.

De vijf jongeren kwamen als verdachte in beeld na straatroven rondom winkelcentrum Anklaar eind 2017 en begin dit jaar. Ze werden aangehouden op verschillende dagen in januari en over de verschillende zaken verhoord. Van de aangehouden verdachten zitten er vier van 19, 20, 22 en 23 jaar nog vast. Drie straatroven Op 11 november werd een 24-jarige man uit Apeldoorn in de buurt van winkelcentrum Anklaar door drie personen met geweld bestolen van onder meer zijn portemonnee en telefoon. Bij de Apeldoornse Sluis werd op 29 december een 28-jarige Apeldoorner door twee jongens van zijn fiets geslagen. Hij werd daarna beroofd van onder meer zijn telefoon en portemonnee. Op 12 januari werd bij een fastfoodrestaurant aan de Anklaarseweg een 40-jarige man uit Zwolle door twee jongens belaagd terwijl hij in zijn auto stilstond op de parkeerplaats. Na een schermutseling en bedreiging maakten de daders alleen zijn autosleutel buit. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl